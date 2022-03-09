Российские истребители совершили авианалет на город Изюм: атака не удалась

Российские истребители совершили авианалет на город Изюм: атака не удалась

Самолеты отступили.

Вечером 8 марта российская армия совершила авианалет на город Изюм в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской военной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, российские истребители из города Белгород около 21:25 совершили авианалет на город.

"В результате слаженных действий подразделений Противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины самолеты отступили и взяли обратный курс", — говорится в сообщении главы области.

Потери среди личного состава ВСУ отсутствуют, подчеркнул он.

В настоящее время продолжаются боевые действия на Изюмщине. Противник приводит понтонно-мостовые переправы через г. Северский Донец и Берека.

Кстати, город Харьков полностью находится под обороной Вооруженных сил Украины. Враг не совершает активных наступательных действий, сообщают в ОВА. Впрочем, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по жилищной инфраструктуре на окраине города.

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