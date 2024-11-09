Российские КАБы будут лететь еще дальше: спикер Сил обороны Юга предупредил, какой город в опасности

Враг уже начал активно применять модернизированные КАБы и наносит теперь удары по Запорожью.

Россияне в начале осени модернизировали конструкцию своих КАБов. Конструкционные изменения позволяют оккупантам увеличить дальность полета своих смертельных авиабомб, что теперь представляет угрозу большему количеству населенных пунктов Украины.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире "Мы-Украина".

Спикер добавил, что враг уже начал активно применять модернизированные КАБы и наносит удары по Запорожью.

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"Если брать, например, такую статистику, то в октябре на южном направлении россияне применили около 500 управляемых авиабомб именно по украинским позициям и по населенным пунктам вблизи линии боевого столкновения", — отметил спикер.

По его словам, с начала ноября россияне уже использовали около 150 таких бомб. Волошин объяснил, что частота применения КАБов возросла еще в конце октября, потому что оккупанты видят определенные результаты от их использования.

“И с таким видом вооружения очень тяжело бороться. С ним лучше бороться, когда эти бомбы еще на земле, а не где-то в полете или уже на земле”, – подчеркнул представитель Сил обороны Юга.

Напомним, в конце сентября россияне впервые сбросили КАБы на Запорожье. Враг выпустил по областному центру и близлежащим селам по меньшей мере семь корректируемых авиабомб, что повлекло за собой масштабные разрушения.

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