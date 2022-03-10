Российские оккупантов готовят провокации с эвакуацией населения

Украинцам в блокаде следует руководствоваться только официальными сообщениями.
Оккупанты пытаются обмануть людей, которые хотят выйти из оккупированных городов и поселков и распространяют фейковую информацию.
Население не выпускают, не позволяют покидать места пребывания, говорят, что якобы приедут украинские автобусы и их заберут. Отметим, что маршруты эвакуации сообщают только официальные органы власти, оперативно о новых гуманитарных коридорах читайте также на ТСН.ua.
Напомним, 9 марта удалось эвакуировать из Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Ворзеля и других городов Киевской области около 20 тысяч человек.
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