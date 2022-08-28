Российские командиры начали эвакуировать свои семьи из оккупированного Крыма – глава Одесской ОВА

Российские командиры начали эвакуировать свои семьи из временно оккупированного Крыма.
Вероятно, захватчики почувствовали что-то нехорошее для себя.
Об этом в воскресенье, 28 августа, сказал глава Одесской ОВА Максим Марченко.
"В области все спокойно, обстрелов не было. Командиры оккупационных войск кажется почувствовали что-то очень нехорошее для себя и эвакуируют свои семьи из Крыма обратно в Россию. Не удивлюсь, если свое решение они будут объяснять тем, что их загипнотизировала СБУ вместе с бабушкой в Москве, которая сожгла авто заместителя начальника Генерального штаба РФ. Поэтому нам следует дождаться того, когда мы загипнотизируем оккупантов и они начнут убивать самих себя в промышленных масштабах", — сказал Марченко.
Напомним, в России обвиняют СБУ в том, что ее специалисты гипнотизируют россиян. В качестве примера приводится случай с поджогом авто заместителя начальника Генштаба ВС РФ.
Читайте также:
- Обстрелы Запорожской АЭС: Жданов рассказал о "хитрости" оккупантов и куда пойдет радиоактивное облако
- Когда российские войска вытеснят из Украины: прогноз эксперта
- "В России была попытка внутреннего переворота" – Пионтковский