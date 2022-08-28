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Российские командиры начали эвакуировать свои семьи из оккупированного Крыма – глава Одесской ОВА

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Российские командиры начали эвакуировать свои семьи из оккупированного Крыма – глава Одесской ОВА

Фото из соцсетей

Российские командиры начали эвакуировать свои семьи из временно оккупированного Крыма.

Вероятно, захватчики почувствовали что-то нехорошее для себя.

Об этом в воскресенье, 28 августа, сказал глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"В области все спокойно, обстрелов не было. Командиры оккупационных войск кажется почувствовали что-то очень нехорошее для себя и эвакуируют свои семьи из Крыма обратно в Россию. Не удивлюсь, если свое решение они будут объяснять тем, что их загипнотизировала СБУ вместе с бабушкой в Москве, которая сожгла авто заместителя начальника Генерального штаба РФ. Поэтому нам следует дождаться того, когда мы загипнотизируем оккупантов и они начнут убивать самих себя в промышленных масштабах", — сказал Марченко.

Напомним, в России обвиняют СБУ в том, что ее специалисты гипнотизируют россиян. В качестве примера приводится случай с поджогом авто заместителя начальника Генштаба ВС РФ.

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