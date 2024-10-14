Российские командиры одобряют и поощряют казни украинских пленных — ISW

В последнее время увеличились случаи казней украинских военнопленных.
Российские командиры, скорее всего, поощряют или прямо приказывают совершать расстрелы украинских пленных.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
"Наибольший разовый случай расстрела украинских военнопленных произошел 1 октября, когда российские войска расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. ISW продолжает отслеживать кадры и сообщения о том, как российские военнослужащие казнят украинских военнопленных, и наблюдает более широкую тенденцию российских жестоких действий участках фронта, которые, похоже, допускают, если не явно одобряют, отдельные российские командиры", – говорится в сообщении.
Аналитики также отмечают, что российские военные блогеры "в основном прославляют" казни украинских военнопленных.
"Фото последствий смертной казни свидетельствует о том, что российские войска разоружили, выстроили, раздели и расстреляли украинских военнопленных, что является четким свидетельством умышленного характера казней", — заявили в ISW.
Накануне о том, что российские военные в Курской области РФ расстреляли сдавшихся в плен девяти украинцев, сообщил украинский аналитический проект Deepstate.
По данным аналитиков, это произошло 10 октября у села Зеленый Путь. По сообщению, украинские военные сдались в плен после того, как у них закончили боеприпасы.
Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец назвал действия российских военных грубым нарушением Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Он обратился к ООН и Международному комитету Красного Креста с просьбой расследовать произошедшее.
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