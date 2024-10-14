Российские командиры одобряют и поощряют казни украинских пленных — ISW

Российские командиры, скорее всего, поощряют или прямо приказывают совершать расстрелы украинских пленных.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"Наибольший разовый случай расстрела украинских военнопленных произошел 1 октября, когда российские войска расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. ISW продолжает отслеживать кадры и сообщения о том, как российские военнослужащие казнят украинских военнопленных, и наблюдает более широкую тенденцию российских жестоких действий участках фронта, которые, похоже, допускают, если не явно одобряют, отдельные российские командиры", – говорится в сообщении.

Аналитики также отмечают, что российские военные блогеры "в основном прославляют" казни украинских военнопленных.

"Фото последствий смертной казни свидетельствует о том, что российские войска разоружили, выстроили, раздели и расстреляли украинских военнопленных, что является четким свидетельством умышленного характера казней", — заявили в ISW.

Накануне о том, что российские военные в Курской области РФ расстреляли сдавшихся в плен девяти украинцев, сообщил украинский аналитический проект Deepstate.

По данным аналитиков, это произошло 10 октября у села Зеленый Путь. По сообщению, украинские военные сдались в плен после того, как у них закончили боеприпасы.

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец назвал действия российских военных грубым нарушением Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Он обратился к ООН и Международному комитету Красного Креста с просьбой расследовать произошедшее.

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