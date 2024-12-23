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Российские командиры позволяют подчиненным казнить военнопленных – ISW

Российские командиры позволяют подчиненным казнить военнопленных – ISW

Российский военный / Фото: Associated Press

Аналитики прокомментировали казнь врагом пяти пленных украинских военных.

Командиры российских военных позволяют своим подчиненным участвовать в казнях военнопленных, что является явным нарушением международного права.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что российские оккупанты в последнее время казнили больше украинских военнопленных на поле боя.

Так, на опубликованных 22 декабря геолокационных кадрах видно, как российские военные казнят пять украинских военнопленных в районе границы Донецкой и Запорожской областей в Благодатном (южнее Великой Новоселки).

"ISW регулярно оценивает, что российские командиры либо самодовольны, либо разрешают своим подчиненным участвовать в казнях военнопленных, что является явным нарушением международного права", – отмечается в отчете.

Напомним, 22 декабря стало известно, что оккупанты расстреляли сдавшихся в плен пятерых безоружных украинских военных.

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