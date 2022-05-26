Российские командиры продолжают лгать высшему руководству об "успехах" в Украине: СБУ перехватила очередной разговор оккупанта

Российские командиры лгут высшему руководству в России о своих якобы "победах" в Украине. В противном случае, за провал задачи их ожидает тюрьма.

Так, один из российских командиров рассказывает своей матери, что они якобы "взяли" с. Длинное Изюмского района на Харьковщине, однако на самом деле это не так.

Об этом говорится в перехваченном СБУ разговоре.

Из аудиозаписи известно, что захватчики отчитались о его увлечении еще в конце апреля. Хотя на самом деле село находится под контролем украинских защитников, и за него до сих пор идут бои.

"Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Довгенькое не берем, на командире два, три уголовных дела сейчас висит, его сажают. И все! А смысл в том, что Довгенькое еще 3 недели назад доложили, что мы его "взяли". А мы, вон, за него воюем", – рассказывает своей матери русский захватчик.

"В настоящее время враг активно обстреливает якобы уже "взятое" им Довгенькое и соседние села из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. А ВСУ дают достойный отпор оккупантам!", — говорится в сообщении СБУ.

Ранее сообщалось, что на Волыни СБУ задержала предателя, воевавшего в российских войсках. Мужчина 2009 года выехал на проживание в Россию и получил там гражданство, а затем служил в российской армии. Контрразведчики поймали его на Волыни, куда он попал с территории Белоруссии.

Россияне обстреляли Харьков: 7 человек погибли, 17 ранены

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