Российские командиры скрывают причины гибели мобилизованных: "Уснул и не проснулся"

Оккупант в разговоре с женой говорит, что командование таким образом пытается минимизировать общественную панику перед новой волной мобилизации в РФ.

Командование российских войск скрывает причины гибели мобилизованных на войне, ведь впереди новая волна мобилизации в РФ и надо предотвратить бунты в армии.

Об этом свидетельствует новый перехваченный СБУ телефонный разговор оккупантов.

Так, на записи женщина из Сибири рассказывает мужу-оккупанту, который воюет на Донецком направлении, что мобилизованные возвращаются домой в гробах. Родственников погибших очень удивляет официальная причина гибели.

Также читайте В Казани взбунтовались мобилизованные и могли покинуть территорию воинской части: видео

"Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут. Пишут, что самое интересное (о причине гибели – прим.): "Уснул и не проснулся" … Не то, чтобы там где-то на учениях или где-то там в боевых действиях", – рассказывает женщина.

Муж на это высказывает мнение, что командование таким образом пытается минимизировать общественную панику перед новой волной мобилизации, запланированной на декабрь.

"Сейчас скажи, что пи*дец, все, все там… умрут нах*й, и х*й кто пойдет больше. Они же там еще на декабрь собирают. Скажи, что прямо мрут – и все", – говорит российский оккупант.

Он также рассказал, что "новобранцы" и так деморализованы. Часть из них калечат себя и не доезжают до войны.

Вот мы в Новосибе были там, кто в палатках ночевал. Там, бл*ть, один, короче, себе вены вскрыл, второго, короче, порезали, третий от синьки здох, четвертого трое в жо*у вые*али, нах*й. Ну там пиздец, короче, вообще полный. То есть это, бл*ть, уже четыре человека по меньшей мере, бл*ть, даже до войны не доехали", – рассказал захватчик.

Напомним, в одном из перехваченных разговоров российский военный рассказал, как из-за женских бунтов на фронт прибыл губернатор одной из областей РФ, чтобы забрать мобилизованных домой.

Заметим, что в Генштабе ВСУ информировали о планах России провести дополнительную волну мобилизации в первые месяцы 2023 года для пополнения потерь в войне против Украины.

Читайте также:

Карта войны на 3 декабря: решисты бегут по позициям защитников вдоль линии столкновения