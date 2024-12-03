Российские командиры выдают солдатам инструкции по совершению самоубийства – ГУР

Они содержат призыв "соблюдать свою честь до конца".

Солдатам оккупационных войск, отправленным на фронт войны против Украины, раздают инструкции, призывающие совершить самоубийство в случае критической ситуации.

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

"Заголовок призывает "соблюдать свою честь до конца" и описывает алгоритм совершения суицида с помощью огнестрельного оружия или гранаты", — говорится в сообщении ведомства.

В инструкции указано, что для совершения самоубийства необходимо стрелять себе в высоту, под подбородок или в центр лба.

"Важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок", — говорится в российском документе.

Если же оружия нет, военным советуют воспользоваться гранатой.

"Указанная политика российских командиров-мясников свидетельствует о все более глубокой деградации оккупационной армии РФ — армии суицидников теперь и в прямом смысле", — отметили в ГУР.

В ведомстве напомнили о существовании государственного проекта Украины "Хочу жить", который дает возможность российским военным добровольно сдаться в плен, гарантируя им поведение в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Напомним, Генштаб сообщил сколько оккупантов попали в ад прошлых суток.

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