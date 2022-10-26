Российские контрактники жалуются на отсутствие техники: "Один танк не едет, другой не стреляет"

Российские оккупанты под Лиманом Донецкой области жалуются на отсутствие техники в армии РФ. Так, контрактник одной из Белгородских мотострелковых бригад рассказывает родителям, что у них есть всего два танка. Однако, по его словам, один – не едет, а второй – не стреляет.

Разговор удалось перехватить Службе безопасности Украины.

"У нас техники нет. Вообще нет... Вон один танк стоит и все. Но он короче знаешь как – он не может стрелять. А один где-то здесь в другой посадке стоит – он не может ездить", – рассказывает отцу российский контрактник.

"Вот, пожалуйста, мотострелковая: мото — на лисапедах или на самокатах?" — смеется отец.

Однако сын в таком состоянии от ситуации на фронте и потерь, что даже не реагирует на насмешки.

Напомним, в Николаеве Служба безопасности Украины задержала "блогеров", позиционировавших себя как пророссийское "подполье". Два местных жителя занимались скрытой подготовкой заказных сюжетов для кремлевских информресурсов.

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