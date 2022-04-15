Российские корабли активно маневрируют в Черном море: существует высокая вероятность ракетных ударов

Вражеские военные суда продолжают держать в изоляции порты Украины.

Корабельная группировка Черноморского флота Российской Федерации приступила к маневрам и переформовывается. В то же время вражеские военные суда продолжают держать в изоляции порты Украины.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В Черноморской операционной зоне корабельная группировка противника маневрирует и переформовывается, вражеский флот продолжает держать в изоляции порты Украины, а вероятность ракетных ударов сохраняется на достаточно высоком уровне", — говорится в сообщении.

Украинские военные советуют мирным жителям украинских населенных пунктов быть внимательными при сигналах воздушной опасности и действовать при этом уверенно и правильно.

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В течение суток 14 апреля вражеский флот обошелся без потерь, однако украинские защитники на южных рубежах нашей обороны уничтожили 39 оккупантов и 4 единицы техники, среди которой - боевые бронированные машины и БПЛА.

Напомним, вечером 14 апреля в Минобороны России заявили, что ракетный крейсер "Москва", подбитый ВСУ, утонул во время шторма в Черном море.

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