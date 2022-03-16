Российские корабли начали атаковать Мариуполь с моря

Враг продолжает обстреливать город.

Российские военные начали обстреливать Мариуполь из Азовского моря, ситуация в городе сложная.

Об этом в эфире Суспільне сообщил советник главы МВС Вадим Денисенко.

"Сейчас российские корабли начинают обстреливать Мариуполь с моря. Ситуация достаточно сложная, но вчера у нас была серьезная победа в Мариуполе. Когда наши войска смогли уничтожить большое количество российской техники и был убит российский генерал-майор Митяев", — рассказал Вадим Денисенко.

Вадим Денисенко добавил, что у генерал-майора Митяева не было с собой документов. Сейчас появилась тенденция, что у всех российских военнослужащих забираются документы, для того чтобы их родственники не смогли узнать, что их дети, родители в плену, или убиты.

Напомним, в Мариуполе, который заблокировали российские оккупанты, уже погибли более 2,3 тысяч человек.

Читайте также: