Российские корабли наносят удары с двух морей, а из Запорожской области оккупанты запретили выезд мужчинам

Захватчики пытаются продолжить наступление в направлении Александровки Николаевской области.
Российские войска на южнобужском направлении 7 апреля вели артиллерийский огонь и в отдельных направлениях применяли армейскую авиацию. Оккупанты пытаются продолжить наступление в направлении Александровки Николаевской области.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В то же время корабельные группировки российских войск в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, а также изолируют район ведения боевых действий и проводят разведку.
"Оккупационные власти продолжают ограничивать права граждан Украины на временно занятых территориях. Так, в Запорожской области российские оккупанты запретили выезд лицам мужского пола в сторону подконтрольной украинским властям территории", — отметили в Генштабе.
Там добавили, что растет дефицит товаров первой необходимости, особенно продуктов. Это может привести к усложнению гуманитарной ситуации в занятом российскими оккупантами регионе.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас наблюдается передислокация войск РФ с севера и северо-востока на восток Украины. По его словам, битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну.
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