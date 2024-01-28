Российские корабли с ракетоносителями в Черном море выполняют несколько функций: эксперт объяснил, каких именно

Российские оккупационные войска выводят ракетоносители в акваторию Черного моря не только для ударов или психологического давления, у них есть и другие функции.

Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире "Громадського радіо".

По состоянию на утро 28 января на боевом дежурстве в акватории Черного моря находились две подлодки с восемью ракетами типа "Калибр". В общей сложности враг держал шесть военных кораблей в Черном море.

Собеседник "Громадського радіо" отметил, что оккупанты выводят ракетоносители не только для психологического давления.

"Это многофункциональные корабли, они могут выполнять другие варианты действий, кроме ракетных ударов. Речь идет, в частности, о патрулировании, противовоздушном и противолодочном дозоре в районе военно-морских баз, а также им (российским военным) нужно тренироваться, поэтому выхода могут быть для отработки тренировочных задач. Конечно, не всякий раз, когда ракетоносители выходят в море, может быть удар, но каждый ракетный удар – это когда корабли вышли в море, угроза всегда есть. Это как с МиГ-31", – пояснил Лакийчук.

Эксперт подчеркнул, что "нужно быть внимательным, когда корабли выходят в районы боевого патрулирования". Украина может отследить загрузку кораблей ракетами типа "Калибр" может, используя данные разведки или доброжелателей, непосредственно фиксирующих загрузку, добавил эксперт.

Напомним, ранее в ВСУ также прокомментировали то, почему РФ давно не применяла крылатые ракеты "Калибры" для ударов по Украине. Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк пояснила, что это может быть связано со сложностью обслуживания тех агрегатов, из которых выпускают эти воздушные цели. По ее словам, вся эта логистика и инфраструктура сосредоточена в Крыму, а базируются ракетоносители с целью сохранения в Новороссийске.

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