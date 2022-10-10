Российские корабли снова выходят в море, а также готовится взлет авиации из РФ: Ким предупреждает о новой волне атаки

Кроме того, готовится взлет вражеской авиации в Астрахани, (РФ).

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что российские корабли перезарядились и снова вышли в Черное море для вероятных пусков ракет по Украине.

Об этом глава области сказал в видеообращении в пятницу, 10 октября.

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Корабли снова выходят в море, перезарядились "Калибрами", также готовится взлет с Астрахани. Гипотетически могут быть еще удары, поэтому следите за сигналами воздушной тревоги, не пренебрегайте своей безопасностью. Второе, обращаюсь ко всем, в частности, по Николаевской области. Нам необходимо ограничить потребление электроэнергии в часы пик – 17:00-22:00. Нужно помочь другим регионам, потому что это единственная система", — сказал он.

Напомним, 10 октября Россия атаковала Киев и другие крупные города Украины ракетами. Обстрелы прогремели в Харькове, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

Мировые лидеры осудили и подвергли критике Москву. В то же время сам Путин, комментируя утренние удары по ряду городов Украины, признал, что ракетные удары наносили "высокоточное оружие по объектам инфраструктуры".

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