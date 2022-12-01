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Российские корабли в Черном море: Гуменюк рассказала о вражеских ракетоносителях, которые могут атаковать Украину

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Российские корабли в Черном море: Гуменюк рассказала о вражеских ракетоносителях, которые могут атаковать Украину

Фото: Straits Sights

В Черном море продолжают находиться русские корабли. Однако на дежурство ракетоносители оккупанты не выводили.

В Черном море продолжают находиться вражеские корабли России. Однако на дежурство носители "Калибров" и других ракет они не выводили.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Корабельная группировка продолжает находиться в Черном море. Они не выводили на дежурство ракетоносители, но мы знаем об их готовности и скорости присоединения к боевым действиям. Два-три часа – это время, за которое корабли могут быть подключены к боевой работе”, — рассказала Наталья Гуменюк.

Также она добавила, что на юге Украины ситуация остается стабильной, поскольку продолжается контрбатарейное противостояние на фронте.

Напомним, что российские войска уже более двух недель не атакуют Украину иранскими дронами-камикадзе, что может свидетельствовать об окончании этих аппаратов.

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Дата публикации
Просмотры
518
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