Российские корабли в Черном море собирают разведданные для потенциального удара — командование "Юг"

Наталья Гуменюк отметила, что вражеские носители ракет уже снаряжены и подготовлены, а то, что они время от времени заходят в пункты базирования, может говорить о реагировании на погоду, включая шторм.

Нахождение корабельной группировки РФ в Черном море может означать продолжение разведки и сбор информации для подготовки к возможным ракетным ударам.

Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк в эфире единого телемарафона.

"Оперативная ситуация пока достаточно стабильна, но это не должно успокаивать, потому что помним: гибридная война продолжается, и это, в частности, расшатывание информационного пространства. Нахождение в Черном море корабельной группировки означает, что продолжается и воздушная разведка, и сбор данных, и подготовка к возможным ракетным ударам", — сказала спикер.

Гуменюк отметила, что вражеские носители ракет уже снаряжены и подготовлены, а то, что они время от времени заходят в пункты базирования, может свидетельствовать о реагировании на погоду, включая шторм.

Спиер не исключила, что цель анонсов ракетных обстрелов — дополнительно нагнетать психологическую обстановку и давление на население. Однако угроза обстрелов действительно существует.

"Мы честно и откровенно сообщаем, сколько ракет выводит ракетоноситель на службу, мы говорим о том, что нужно быть готовыми к массированной ракетной атаке, поскольку это одно из средств истощения нашей ПВО", — сообщила Гуменюк.

Руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Південь" также отметила, что захватчики используют не иранские беспилотники, а российские "Ланцеты". По словам Гуменюк, это может свидетельствовать как о том, что у России закончились запасы, так и об изменении тактики, а также на их применение влияют погодные условия.

Гуменюк предположила, что отсутствие "шахидов" может быть связано с убийством иранских инструкторов в Крыму, учивших россиян запускать дроны.

25 ноября в военно-морских силах ВСУ сообщалось, что Россия держит в Черном море 11 кораблей. Однако среди них нет ни одного ракетоносителя.

Напомним, российские военные во время доразведки целей для своих ракетных ударов по Украине активно мониторят украинские соцсети.

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявлял, что украинцам нужно быть готовыми к очередному массированному ракетному удару РФ. Ведь на подготовку таких атак россиянам обычно нужно от семи до 14 дней.

Аналитики американского Института изучения войны также указывают на то, что оккупанты готовятся нанести новые ракетные удары в ближайшее время. Впрочем, цель таких действий – продолжение последних темпов обстрелов, а не на их экскалацию.

В ожидании новой массированной атаки и ракетного потенциала России - Юрий Игнат

Читайте также: