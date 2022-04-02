Российские летчики хорошо знают, что сбрасывают бомбы на жилые массивы, но продолжают выполнять приказ: их рассказы

Российские летчики хорошо знают, что сбрасывают бомбы на жилые массивы, но продолжают выполнять приказ: их рассказы

У одного из летчиков в Украине полно родственников.

Украинские противовоздушные силы уничтожили более полусотни российских военных самолетов и более 80 вертолетов. Часть экипажей выжила и сдалась в плен. Сейчас это ценные свидетели и источник важной информации для украинской разведки.

Об этом говорится в ТСН.

Многие путинские "соколы", оказавшись на украинской земле, уже больше никогда не взлетят. На одном из видео – двое тех, кому повезло – Майор Алексей Головенский – крымчанин, который пошел служить к оккупантам, и его российский товарищ капитан Алексей Козлов из Смоленска – оба из полка, базирующегося на аэродроме в Саках, в оккупированном Крыму. Их задачей было уничтожение систем украинской противовоздушной обороны и операция прикрытия для российских войск. Сейчас очень обижены на солгавшее им командование, сказав, что в украинском небе им ничего не угрожает.

«Никто ничего переживал, нашим руководством было постоянное доказывание информации, что Украина слаба в противовоздушной обороне, что все старое, все не работает, поэтому летайте, вторгайтесь и ничего не бойтесь», — говорит Головенский.

Этот крымский майор уже успел повоевать в Сирии. На этот раз получил приказ напасть на землю, где живут его собственные родители. Приказ выполнил – совершил семь боевых вылетов. На видео, где он сдался в плен, его узнала родная мать, живущая на Полтавщине, в Кременчуге. Женщина записала видео, в котором заявила: ей стыдно за сына.

«Меня захлестнула боль и стыд за своего сына. Мы неоднократно в Кременчуге слышали вой сирен воздушной тревоги и мне было тяжело понять сына. Как можно было выполнять преступный приказ по бомбардировке Украины? Прошу прощения перед украинским народом за сына и за себя, что не смогла вырастить достойного человека», — говорит мать военнопленного Елена Головенская.

Живы ли его родственники, живущие в Украине, в том числе и в Харькове, жестоко бомардировавшие его боевые товарищи – россияне, пленный майор не знает.

«На территории Полтавщины у меня всегда были родственники. После начала операции у нас забрали все телефоны. Что они, где они, не знаю… Более того, у моей жены родственников в Харькове даже. Я не выполнял такие задачи, но летают другие. Я шокирован тем, как выглядит город, как он зачищен. Ни с кем нет связи, даже не представляю, что там, где родственники», – говорит Головенский.

А вот рядом с ним – подполковник Максим Криштоп. По его словам, о вторжении в Украину им сообщили еще в январе. Тогда же стали подвозить боеприпасы и начали тренировки. Признается, он лично разбомбил украинские подразделения под Балаклеей, колонну украинской военной техники в Изюме. Последняя задача, которую он выполнил: бомардирование жилых кварталов.

«6 марта совершал третий полет. На борту было 4 тонны фугасных авиабомб. После получения координат в процессе выполнения боевого задания я понял, что целью является не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я совершил. После бомбометаний был сбит средствами ПВО Украины», — говорит Криштоп.

Даже поняв, что цель – жилые массивы, подполковник сбросил неуправляемые бомбы на дома Харькова.

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«По мирным объектам Харькова применялись авиационные фугасные бомбы, свободно падающие калибром 250 и 500 кг. Не выполнять приказа есть возможность, но я проявил слабость, малодушие... И выполнил этот приказ», — рассказывает Криштоп.

Эти трое демонстрируют раскаяние, но искреннее ли оно неизвестно. Их ждет суд, однако их жизнь сейчас в безопасности. А вот другие российские летуны почему-то перестали выживать после сбытия. Соцсетями распространяется версия: мол, их парашюты теперь составляют таким образом, чтобы они не раскрывались. Если сбили, смерть гарантирована.

Путинский режим предпочитает убить ценных специалистов, лишь бы они молчали. Так ли это, пленные россияне не знают, но подтвердили, что летчики не могут проверить, как сложен их парашют.

Тем временем в Житомирской области сбили очередной российский штурмовик Су-25. Пилот погиб мученической смертью – сгорел заживо. Катапультироваться он не смог, потому что на катапульте кто-то подрезал ремни.

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