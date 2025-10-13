Российские МиГ-31 с "Кинжалами" теперь бьют непредсказуемо - новая тактика Москвы

МиГ-31 / © Associated Press

Россия, вероятно, изменила тактику воздушных атак по Украине, используя дозаправку истребителей МиГ-31 в воздухе. Это позволяет им действовать на значительно большем расстоянии и делает удары ракетами Кинжал сложными для перехвата.

Об этом пишет издание Kyiv Post.

Фотографию МиГ-31К/Л с ракетой Х-47М2 "Кинжал" и самолетом-заправщиком Ил-78 ("Midas") опубликовал в соцсети X военный аналитик OSINT Warfare. Снимок, вероятно, сделан над территорией России.

Москва уже неоднократно применяла Кинжалы для атак на украинские города и критическую инфраструктуру. По словам военных аналитиков, использование дозаправки в воздухе позволяет этим самолетам наносить удары из глубины России, минуя украинские системы раннего предупреждения. Это значительно сокращает время реакции воздушных сил Украины и уменьшает эффективность работы ПВО.

Ранее Financial Times со ссылкой на западных чиновников сообщало, что перехват "Кинжалов" стал сложнее. Из-за изменения траектории полета ракет и сокращения времени предупреждения даже системы Patriot демонстрируют более низкую эффективность — около 6% от предыдущих показателей.

МиГ-31 - "идеальный носитель" для ракет "Кинжал"

После начала полномасштабного вторжения Россия модернизировала большинство из примерно 150 истребителей МиГ-31, создав версии МиГ-31К и МиГ-31Л.

МиГ-31К адаптирован специально для запуска баллистической ракеты Х-47М2, являющейся воздушной модификацией комплекса "Искандер-М". В самолете увеличен запас горючего, усовершенствованы системы управления и целеуказания, а также добавлена возможность программирования координат ракеты прямо во время полета.

МиГ-31Л — еще более модификация, представленная на выставке «Армия-21». По данным российских источников, она оснащена автоматической системой позиционирования для точного запуска ракеты, а также потенциально способна атаковать низкоорбитальные спутники.

Россия усиливает парк самолетов-заправщиков

После распада СССР большинство заправочных самолетов осталось в Украине, что создало дефицит в России. Теперь Москва активно превращает Ил-76 в самолеты-заправщики, оборудуя их тремя топливными контейнерами.

Ранее такие самолеты преимущественно обслуживали стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160, однако теперь, по оценкам экспертов, приоритет получают именно МиГ-31К/Л, которые применяются для ударов по Украине.

Ранее сообщалось, что из-за российских ударов Украина потеряла существенную часть мощностей собственной добычи.