Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские мины в Украине: спасатели рассказали о видах и как они выглядят

Дата публикации
Просмотры
4026
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские мины в Украине: спасатели рассказали о видах и как они выглядят

Getty Images

Некоторые мины срабатывают от нажатия 120 кг, однако есть и такие, что – от 3,5 кг.

Российские военные на территории Украины разбрасывают взрывоопасные предметы. Эти мины и бомбы могут иметь разный вид, форму, пусковые механизмы и силу поражения.

В ГСЧС Украины сообщили о девяти видах опасных боеприпасов, которых следует остерегаться.

ПФМ-1 и ПФС-1С

Это фугасная противопехотная мина, предназначенная для поражения взрывом живой силы противника. Мина имеет пластмассовый зеленый или коричневый корпус и маленькие габариты – до 11 см между крыльями. Она похожа на бабочку и срабатывает от нажатия весом более 5 кг.

©

ТМ-62М

Это фугасная мина, которая больше и мощнее ПФМ-1 и ПФС-1С. Это противотанковый боеприпас с металлическим корпусом, обычно устанавливаемым в грунты или на поверхности земли. Мина срабатывает от нажатия весом более 120 кг.

©

ПОМ-2

Это осколочная противопехотная мина кругового поражения. Взрывчатка имеет металлический корпус и 4 датчика-растяжки. Срабатывает мина от нажатия весом 3,5 кг.

©

03М-72

Эта мина по характеристикам очень похожа на предыдущую. Она тоже является осколочной противопехотной миной кругового поражения с металлическим корпусом и датчиками-растяжками.

©

ПМН-2

Это фугасная противопехотная мина настойчивого действия. Корпус этой мины коричневого или зеленого цвета – пластик с датчиком в виде креста. Такую взрывчатку устанавливают в грунт или поверхность. Мина имеет 12 см в диаметре, срабатывает от нажатия весом 5 кг.

©

МОН-50

Это осколочная противопехотная мина направленного действия. Она имеет пластмассовый корпус и датчики в виде растяжки. Срабатывает от нажатия 3,5 кг.

©

ПТМ-3

Это кумулятивно-фугасная противотанковая мина. Имеет металлический корпус и электромагнитный датчик цели. Радиус износа – не менее 3 м.

©

Заметим, если вы нашли подозрительный предмет, немедленно сообщите об этом по телефону 101 и 102, а также проинформируйте представителей власти или ВСУ.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, как действовать, если вы нашли снаряд.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация