Российские мины в Украине: спасатели рассказали о видах и как они выглядят

Некоторые мины срабатывают от нажатия 120 кг, однако есть и такие, что – от 3,5 кг.
Российские военные на территории Украины разбрасывают взрывоопасные предметы. Эти мины и бомбы могут иметь разный вид, форму, пусковые механизмы и силу поражения.
В ГСЧС Украины сообщили о девяти видах опасных боеприпасов, которых следует остерегаться.
ПФМ-1 и ПФС-1С
Это фугасная противопехотная мина, предназначенная для поражения взрывом живой силы противника. Мина имеет пластмассовый зеленый или коричневый корпус и маленькие габариты – до 11 см между крыльями. Она похожа на бабочку и срабатывает от нажатия весом более 5 кг.
ТМ-62М
Это фугасная мина, которая больше и мощнее ПФМ-1 и ПФС-1С. Это противотанковый боеприпас с металлическим корпусом, обычно устанавливаемым в грунты или на поверхности земли. Мина срабатывает от нажатия весом более 120 кг.
ПОМ-2
Это осколочная противопехотная мина кругового поражения. Взрывчатка имеет металлический корпус и 4 датчика-растяжки. Срабатывает мина от нажатия весом 3,5 кг.
03М-72
Эта мина по характеристикам очень похожа на предыдущую. Она тоже является осколочной противопехотной миной кругового поражения с металлическим корпусом и датчиками-растяжками.
ПМН-2
Это фугасная противопехотная мина настойчивого действия. Корпус этой мины коричневого или зеленого цвета – пластик с датчиком в виде креста. Такую взрывчатку устанавливают в грунт или поверхность. Мина имеет 12 см в диаметре, срабатывает от нажатия весом 5 кг.
МОН-50
Это осколочная противопехотная мина направленного действия. Она имеет пластмассовый корпус и датчики в виде растяжки. Срабатывает от нажатия 3,5 кг.
ПТМ-3
Это кумулятивно-фугасная противотанковая мина. Имеет металлический корпус и электромагнитный датчик цели. Радиус износа – не менее 3 м.
Заметим, если вы нашли подозрительный предмет, немедленно сообщите об этом по телефону 101 и 102, а также проинформируйте представителей власти или ВСУ.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, как действовать, если вы нашли снаряд.
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