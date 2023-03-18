Российские "мобики" обратились к Путину: отказываются идти "против танков и артиллерии с самими автоматами"

Российские "мобики" записали обращение к Путину, в котором жалуются на то, что их отправили на штурм, после которого невредимыми остались всего 30% состава.

Российские мобилизованные из Санкт-Петербурга и Ленинградской области записали очередное обращение к Путину.

Соответствующее видео показал российский Telegram-канал SOTA.

"Мобики" рассказали, что их отправили на штурм ВСУ под Авдеевкой, в результате чего примерно 70% штурмовиков были "выведены из строя": часть оказалась ранена, а часть — погибла. Среди ликвидированных – весь состав командования.

По словам военных, несмотря на это, их снова собираются отправить "на убой против артилитерии и танков только с автоматами". По словам оккупантов, командование не жалеет даже раненых — их тоже заставляют идти в штурм.

Россияне добавили, что они не единственные мобилизованные в РФ, обращающиеся с просьбой не отправлять их на верную смерть. А за неисполнение приказа им угрожают наказанием.

В своем обращении "мобики" признались, что их взяли в армию без должной военно-врачебной комиссии, а те, кто получили легкие ранения или контузии, вообще не получили медицинской помощи.

"Мы отказываемся от выполнения боевых задач. Мы отказываемся идти на неоправданный риск с автоматами против танков и минометов", – заявили россияне.

Напомним, россияне во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей намерены провести новую волну мобилизации, основу которой составят несовершеннолетние.

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