Российские мобилизованные военные плохо оснащены и вынуждены самостоятельно покупать снаряжение, которое им должны выдавать во время индивидуальной экипировки. Происходит это из-за повсеместной коррупции в армии и плохой логистики.

Об этом сообщили в обзоре Минобороны Великобритании.

Отмечается, что за последние две недели в Украину были переброшены контингенты мобилизованных российских резервистов. "Их средний уровень личного снаряжения почти наверняка ниже, и без того мизерное обеспечение ранее развернутых войск", — говорится в сообщении.

Многим придется покупать собственные бронежилеты, в частности 6Б45, которые должны выдавать боевым подразделениям в рамках программы индивидуального снаряжения "Ратник". Сейчас он стоит в интернет-магазинах 40 тыс. рублей, тогда как в апреле стоимость была значительно меньше – 12 тыс. рублей.

"В 2020 году российские власти объявили, что российским военным было поставлено 300 тыс. комплектов бронежилетов "Ратник", чего достаточно для оснащения сил, дислоцированных ныне в Украине. Повсеместная коррупция и плохая логистика остаются одной из основных причин плохой работы войск России в Украине", – говорится в возведении.

Мобилизация в РФ

Путин сообщил, что Министерство мобилизовало 222 тысячи россиян на войну в Украину, из них – 16 тысяч уже воюют. Диктатор лжет и заявляет, что подготовка перед отправлением на фронт есть, тогда как "мобики" жалуются, что их бросают в Украину, как "пушечное мясо".

В России уже нарисовали цифру потерь вновь призванных солдат. Москва официально подтвердила гибель пяти "мобиков" из Челябинской области.

В частности, это волна недовольства военным командованием. Ведь блоггеры пишут, что цифры гораздо больше. Более того — прогнозируют, что к концу зимы армия потеряет 10 тысяч мобилизованных.

Читайте также: