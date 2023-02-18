Российские "мобики" получили новых командиров на Донбассе и пожаловались Путину: видео

После подчинения террористам так называемой "ДНР" мобилизованных россиян угрожают без подготовки отправить на передовую.

Мобилизированные из Омской области РФ, которых отправили на войну в Украину, записали видео, в котором пожаловались на расформирование своего артиллерийского полка и подчинение личного состава террористам так называемой "ДНР". Они сетуют, что новые "командиры" собирают у них деньги на бензин и угрожают без подготовки отправить на передовую.

Ролик, в котором "мобики" обращаются к Путину и губернатору Омской области, был опубликован в Telegram.

Военнослужащие государства-агрессора рассказывают, что после мобилизации были отправлены в 504 полк ВС РФ, где они длительное время учились на артиллеристов. Но в начале января их отправили в зону боевых действий, где их подразделение расформировали и "распихали" в разные части под командованием боевиков "ДНР".

Связь с предыдущим российским командованием они практически потеряли.

"Единственный офицер, оставшийся с нами, подполковник говорит: "Я не ваш командир. Я начальник артиллерии, а артиллерии больше не существует”, — жалуются мобики.

По их словам, новое командование на полигонах проводит переобучение бывших артиллеристов на пехоту, требует при этом деньги на бензин и угрожает в случае отказа отправить их в бой без подготовки.

У Путина и губернатора области они просят вернуть их в состав российской армии.

Губернатор Омской области РФ Александр Бурков подтвердил, что в курсе этой истории и уже направил запрос в Минобороны РФ для выяснения обстоятельств.

Напомним, мобилизованные из Новосибирской области РФ, которых отправили на войну в Украину, записали видеообращение к своим женам и сестрам с жалобами на огромные потери на передовой.

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