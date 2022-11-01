Российские "мобики" понесли большие потери на двух направлениях: подробности от ВСУ

Мобилизованные россияне в Украине понесут огромные потери, только на Авдеевском и Бахмутском направлениях ежедневно погибает по сотне "мобиков", не считая раненых.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый на канале Freeдом.

На вопрос, повлияли ли мобилизованные на ситуацию на фронте, Череватый ответил:

"Они пополняют свои потери постоянно. Вы же видите, насколько большие потери у них – ежедневно несколько сотен человек, было почти под тысячу. Это Авдеевское, Бахмутское направление – около сотни на каждом из этих направлений боевых потерь и столько же раненых".

По его словам, оккупанты подтягивают мобилизованных, чтобы компенсировать потери.

"Прежде всего пошли ближайшие области – Курская, Белгородская, Брянская, Воронежская, а потом уже из всех регионов. Они с минимальной подготовкой, потому что времени не было. Их перебрасывали сюда, и многие уже вернулись назад – без частей тела, с ранениями или в черных мешках", — заявил он.

Представитель ВСУ отметил, что россиянам трудно скрывать потери, поскольку в соцсети или паблики местных властей попадает информация о похоронах, и иногда видно, что человек пробыл на фронте 5-10 дней.

Как рассказал Череватый, кадровые российские военные к "мобикам" относятся с пренебрежением:

"Они приезжают неподготовленными — курят в окопах, разводят огонь, демаскуются постоянно. Были не единичные случаи, когда их в отместку за это использовали как приманку, посылали вперед, они раскрывали наши точки, пулеметы, чтобы идущие за ними войска могли их видеть, и уже более прицельно стрелять".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты только за прошедшие сутки потеряли в Украине около 650 военных. Больше всего оккупантам досталось от украинских защитников на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

В общей сложности ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили уже около 72 470 личного состава российских войск.

29 октября ВСУ установили рекорд — 950 уничтоженных оккупантов за сутки. Плодотворным был день и на уничтоженную тяжелую технику рашистов – 65 единиц дорогостоящих бронированных машин и танков.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прогнозирует, что уже в 2023 году у захватчиков начнутся проблемы в обороне, которые дойдут до коллапса.

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