Российские "мобики" уходят на фронт почти без подготовки: британские разведчики сообщат почему

Страна-агрессорка Россия отправляет на фронт "мобиков" почти без подготовки. "Вторая армия мира" не имеет достаточных возможностей для обучения большому количеству призывников.

Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

Британские разведчики отмечают, что вооруженные силы РФ уже перегружены, обеспечивая подготовку примерно 300 тысяч военнослужащих, необходимых для частичной мобилизации.

"Эти проблемы будут усугубляться дополнительным регулярным осенним ежегодным призывом от 1 ноября, который, как ожидается, привлечет дополнительно 120 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у российских "мобиков" минимальная подготовка или вообще ее не проходят. Кроме того, силы РФ проводят обучение в Беларуси из-за отсутствия личного состава, боеприпасов и оборудования в России.

"Развертывание войск с небольшой подготовкой или без нее не дает дополнительных наступательных боевых возможностей", — считают в британском Минобороны.

Напомним, аналитики ISW полагают, что частичная мобилизация в РФ не смогла реализовать планы президента-диктатора Владимира Путина. Вероятно, Москва будет продолжать скрытую мобилизацию. Отмечается, что власти и бизнес в России готовятся ко второй волне мобилизации для войны в Украине.

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