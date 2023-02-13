Российские мобилизованные отказываются идти в наступление: Генштаб – о ситуации в армии оккупантов

После отказа уходить в наступление россиян отправляют на полигоны.

В российской оккупационной армии мобилизованные все чаще отказываются идти в наступление. После этого их отправляют на полигоны для учебы.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ 13 февраля.

"Участились случаи, когда мобилизованные военнослужащие российской федерации, которые находятся в подразделениях, приданных к 1-му армейскому корпусу Южного ВО, отказываются идти в наступление. Из-за этого мобилизованных мужчин с временно оккупированных россией территорий Донецкой области снимают со второй и третьей линий на полигоны. Там их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на Авдеевском направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский считает, что россияне получили приказ от Путина захватить Бахмут до 20 февраля. Поэтому на фронте ожидается оживление боевых действий.

Раньше оккупанты пытались штурмовать Угледар. Полковник СБУ рассказал, что там россияне потеряли большую колонну своей техники.

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