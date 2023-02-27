Российские мобилизованные пожаловались Путину на расстрелы в спину: видео

"Мобики" из Иркутской области заявили, что их отправляют на штурм как "расходный материал".

Мобилизированные россияне из Иркутской области, которых отправили воевать на Донбасс под руководством командиров из ДНР, пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на "беззаконные и преступные" приказы командования.

Видеообращение опубликовал Telegram-канал "Люди Байкала".

Российские военные, которые прячут свои лица за масками и капюшонами, рассказали, что командиры посылают их на штурм и прямо заявляют, что они всего лишь "расходный материал", а их единственный шанс вернуться домой — получить ранения в бою.

"Командиры из "ДНР" стреляют из автоматов по нашим мобилизованным, потому что [солдаты] отказываются идти в штурмовые подразделения", — говорит в обращении к Путину один из "мобиков".

Они сетуют, что на Донбассе из их подразделения за день сформировали штурмовые отряды и отправили в бой без поддержки, артиллерии, связи, саперов и разведки.

Оккупанты добавили, что с ноября 2022 года их полк уже шесть раз пополнялся новыми мобилизованными. Они вспомнили о "мобиках" из другого батальона, которые служили в этом же полку и записывали аналогичное видеообращение. По словам солдат, этот батальон практически уничтожен.

“Командованию безразличны наши жизни... Командование уже в шестой раз заполняет свой штат новыми мобилизованными. Просим помощи. Обращаться больше некуда”, — пытались пробить на жалость кремлевского диктатора отправленные на убой российские солдаты.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале подтвердил, что видеообращение к Владимиру Путину действительно записано мобилизованными из этого региона РФ.

"Обратился за разъяснениями в военную прокуратуру Министерства обороны РФ. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими. Проведены индивидуальные беседы", — сообщил он, заметив, что иркутских мобилизованных, очевидно, если они до этого времени доживут, должны перевести в другое место несения службы.

О значительных потерях иркутских "мобиков" на Донбассе, посылаемых штурмовать Авдеевку, свидетельствует опубликованная переписка с женами.

Напомним, ранее мобилизованные из Омской области РФ, которые были отправлены на войну в Украину, записали видео, в котором пожаловались на расформирование своего артиллерийского полка и подчинение личного состава террористам так называемой ДНР. Они сетуют, что новые "командиры" собирают у них деньги на бензин и угрожают без подготовки отправить на передовую.

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