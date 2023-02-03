Российские морпехи на модернизированном танке попали в ловушку под Угледаром: подробности и видео

Воины Сил специальных операций и 72 бригады уничтожили российскую технику и взяли в плен двух морских пехотинцев.

В районе Угледара Донецкой области танковое подразделение 155-й бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ, дислоцирующейся во Владивостоке, попало в устроенную украинскими бойцами засаду. Воины Сил специальных операций (ССО) и 72-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую технику и взяли в плен двух военнослужащих РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ССО, обнародовав соответствующее видео.

"В результате совместных действий был уничтожен модернизированный российский танк Т-80, еще до того, как он вышел на огневую позицию. Во время боя в плен попали два члена танкового экипажа — контрактники, морские пехотинцы РФ", — говорится в сообщении.

Пленным, которыми оказались родные братья, служившие в российской армии по контракту, предоставили квалифицированную медицинскую помощь и вынесли их за линию фронта в расположение Сил обороны Украины.

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"Совместная операция ССО Украины и 72-й ОМБр прошла без потерь с нашей стороны и сорвала запланированные врагом штурмовые действия на Угледарском направлении", — отметили в пресс-службе ССО.

На обнародованном видео один из пленных сообщил, что с начала года на Угледарском направлении погибла половина роты 155 бригады российских морпехов.

Он также рассказал об обстоятельствах боя. По словам пленника, 2 российских танка по приказу командира выдвинулись в сторону позиций Сил обороны Украины, его Т-80 взорвался на мине.