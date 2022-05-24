Российские моряки отказываются воевать из-за аварийного состояния кораблей — разведка

Моряки каспийской флотилии России отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Это связано с тем, что введенные против РФ международные санкции не позволяют полноценно обслуживать и ремонтировать навигационное оборудование и дизельное оборудование боевых кораблей флотилии.

Чтобы обеспечить плавучесть на некоторых кораблях, в том числе носителях крылатых ракет, вместо оригинальных блоков были установлены агрегаты от бытовой техники китайского производства, приобретенные по завышенной в несколько раз цене.

Теперь каждый выход в море знакомые с "импортозамещением" оккупанты воспринимают как билет в один конец, пояснили в разведке. Ведь он может стать для них последним и привести к экологической катастрофе в регионе.

Кроме того, командование флотилии распорядилось скрывать факты небоеспособности корабельного состава. Виновных в утечке этой информации угрожают обвинить в государственной измене и приговорить к 15 годам заключения.

Моряки 106 бригады надводных кораблей каспийской флотилии южного военного округа РФ, которые в составе морской группировки участвуют в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей. Оккупанты решили тайно написать коллективные письма Путину и Шойгу, в которых раскрыть все финансовые махинации командования. Военная разведка Украины обнародовала список этих военных преступников.

Напомним, в Черном море увеличилось количество кораблей государства-террористки России. Среди них корабли и большие десантные лодки, в том числе крылатые ракеты на бортах.

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