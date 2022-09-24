Российские наемники из "Лиги" готовят провокации на границе Беларуси и Украины – ССО

В Минск 20 сентября прибыли наемники российской ЧВК "Лига". Они могут быть вовлечены в организацию провокаций на украинско-бидорусской границе.

Такие диверсии играют на руку Москве, стремящейся втянуть в войну против Украины дополнительные силы, в частности Беларусь.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ.

Согласно полученным от белорусского подполья данным, в Минск прибыли 130 наемников "Лиги" с личным оружием и боеприпасами. Они разместились на территории белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис".

Через два дня на территорию предприятия было доставлено 300 единиц украинской военной формы, которую российские оккупанты захватили на складах в Херсонской области.

Отмечается, что "ГардСервис" является первым подобным предприятием в Беларуси и был создан в 2019 году спецуказом самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Эти "охранники" базируются на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

В ЦНС предупредили, что возможные диверсии ожидаются в районе населённых пунктов Пинск, Иваново и Кобрин.

Напомним, по оценкам военного эксперта Петра Черныка, россияне, которых сейчас мобилизуют в армию, могут попытаться повторно ударить и по Киевщине, и по Сумщине, и даже с территории Беларуси.

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