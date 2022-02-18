Российские наемники обстреляли гуманитарный конвой "Красного Креста" на КПВВ "Счастье"

Стреляли из населенного пункта Веселая Гора.

В обед 18 февраля гуманитарный конвой "Красного Креста", двигавшийся с неподконтрольной территории, попал под обстрел российско-оккупационных войск на контрольно-пропускном пункте "Счастье".

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Сегодня около 12:00 российские оккупационные войска произвели обстрел КПВВ "Счастье" в Луганской области, где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста", — написал он.

По его словам, боевики обстреливали из крупнокалиберного пулемета – около 50 выстрелов, миномета 82 мм – 3 выстрела, гранатомета АГС-17 – 10 выстрелов. Стреляли из населенного пункта Веселая Гора.

"Четыре авто из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь авто остались в межпозиционной зоне. Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет", — сообщил Залужный. Но подчеркнул, что личный состав ВСУ принимает все меры для защиты мирных жителей.

Напомним, за прошедшие сутки, 17 февраля, на Донбассе российские оккупанты 60 раз нарушили режим прекращения огня, 43 из них — с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Один украинский военный получил ранение, еще один – боевое травмирование. Также ранения получили двое мирных жителей.

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