Российские наемники убивают людей, которых Путин собирался "спасать" в Украине — Зеленский

Зеленский отмечает, что сирийские наемники не различают, кто и на каком языке разговаривает, в какую церковь ходит и какую партию поддерживал.

Сирийские наемники России едут убивать на украинской земле абсолютно всех, в том числе русскоязычных людей, которых якобы собирался "спасать" Путин.

Об этом сказал Зеленский во время обращения днем 11 марта.

"Так русские войска относятся к украинцам, так относятся к Донбассу, как они говорили, к русскоязычным людям, о "защите" которых в Москве столько всего наговорили. Ракеты, авиабомбы, артиллерия. А теперь еще сирийские наемники, которые вообще не различают, кто и на каком языке здесь говорит, в какую церковь ходит и какую партию поддерживал. Наемники, которые просто едут убивать на чужой – во всех смыслах этого слова – чужой земле", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент страны-оккупанта Владимир Путин пытается завербовать иностранных бойцов, в частности из Сирии, чтобы воевать в Украине.

"Еще нужно время. Еще нужно терпение", - Владимир Зеленский обратился к украинцам

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