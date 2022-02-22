Российские наемники ведут огонь из артиллерии по украинским военным: какая ситуация на фронте (видео)

Российские наемники ведут огонь из артиллерии по украинским военным: какая ситуация на фронте (видео)

Украинские военные ожидают продолжения эскалации.

Российские наемники продолжают активные боевые действия на Донбассе. В пригороде Горловки, где интенсивно ведутся обстрелы, оккупанты открыли огонь из артиллерии по украинским военным.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Солдаты ВСУ ожидают продолжения эскалации. Местные жители просят мира. В поселке после предварительного обстрела отсутствует электроэнергия", — говорится в сообщении.

На видео с места происшествия слышны выстрелы артиллерии, а по разгромленному населенному пункту ходят мирные местные жители.

"120-е мины падали прямо здесь, на этой улице, где проживают люди. Здесь видно, есть воронка, вот там дом, попало в стену. Людям побило окна, к счастью, они остались живы. Повезло. Света у них нет до сих пор", – рассказал украинский военный Дмитрий.

Украинские бойцы говорят, что враг пытается запугать их или спровоцировать, чтобы бойцы ВСУ начали стрелять в ответ.

"Очень прицельно противник бьет по нашим позициям, бьет также по мирному населению и очень часто применял 120 калибр с 6:00 вечера до 01:00 ночи. Часто стреляют ночью. Но на провокации мы не поддаемся", — сказал украинский военный Андрей.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин 21 февраля признал "независимость" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР" и подписал указ и договоры о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и ОРДЛО. Эти договоры России, в частности, предусматривают общую "оборону", военную помощь, охрану "границ" ОРДЛО и право размещения военных баз.

Сегодня, 22 февраля, Совет Федерации РФ проголосовал за признание "ЛДНР" и ратифицировал договор о дружбе.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам заседания СНБО заявил, что своими решениями по признанию "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россия нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и легализует свои войска в Донбассе, которые находились там с 2014 года.

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