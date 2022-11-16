Российские обстрелы инфраструктуры Украины это военное преступление — МИД Австрии

Австрия выразила свою солидарность с украинским народом
МИД Австрии осудил российские ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины и напомнили, что это военное преступление.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Австрии в Twitter.
В сообщении указывается, что Вена решительно осуждает обстрелы украинских городов.
"Мы решительно осуждаем неизбирательные атаки России на Киев, Харьков, Львов и другие города по всей Украине. Атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением. Мы полностью солидарны с Украиной перед лицом российской агрессии", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что 15 ноября Россия произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны.
Кроме того, мы ранее информировали, что украинские силы противовоздушной обороны сбили более 70 из 90 российских ракет, выпущенных по Украине.
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