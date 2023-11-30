Российские обстрелы повредили ТЭЦ на юге Украины: какие последствия

Возможности для электроснабжения ограничены.
В результате российских артиллерийских обстрелов в ночь на 30 ноября на юге Украины была повреждена теплоэлектроцентраль.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Ночью артиллерийскими обстрелами была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в южном регионе. Есть разрушения зданий и оборудования", – говорится в заявлении компании.
Отмечается, что теплоснабжение потребителей не прекращалось. Однако возможности для электроснабжения ограничены. В работу включился блок на одной из тепловых электростанций.
По данным "Укрэнерго", пока производимой в стране электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей.
К слову, на утро из-за непогоды без электроэнергии в Украине оставался 191 населенный пункт. Украинцев предупредили о возможном дефиците электроэнергии в вечерние часы и призвали бережно ею пользоваться.
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