Российские обстрелы в День памяти: Зеленский высказался по поводу ракетных "сюрпризов"

Российские обстрелы в День памяти: Зеленский высказался по поводу ракетных "сюрпризов"

Вот такое примирение и такая память о борьбе с нацизмом.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские ракетные обстрелы 8 мая в день, когда в Украине отмечают День памяти и примирения.

Об этом он сказал во время совместной с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем встречи с представителями СМИ в Киеве.

"О ракетных "сюрпризах" со стороны РФ — об этом сегодня с премьер-министром Хорватии, кстати, много говорили. Я очертил цинизм происходящего. Девять прилетов по Одесскому региону 8 мая – в День памяти и примирение. Вот такое примирение и такая память относительно борьбы с нацизмом", — сказал Зеленский.

По его словам, самая сложная и безопасная ситуация сейчас там, где есть большое скопление военных российской федерации, там, где продолжаются бои.

"Мы сегодня видим, что это Донецкая и Луганская области, Одесщина, а также Запорожская область. Это то, что мы видим. Юг и восток государства", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в Днепропетровской области 12-летний мальчик взорвался на вражеском снаряде.

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