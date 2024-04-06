Российские обстрелы в Донецкой области унесли жизни 5 человек: среди погибших — несовершеннолетняя (фото)

Два человека получили ранения в результате обстрела населенных пунктов возле линии фронта.

В субботу, 6 апреля, в результате артиллерийских обстрелов российской оккупационной армией населенных пунктов Покровского района Донецкой области погибли пять человек, среди которых — несовершеннолетняя. Еще два человека были ранены.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, опубликовав фото с места военных преступлений россиян.

Поселок Кураховка Покровского района российские оккупанты в этот день обстреливали дважды. Вражеские снаряды попали по жилой застройке в частном секторе, погибли 4 жителя. Среди погибших – 38-летняя мать и ее 16-летняя дочь. Также получил ранение 52-летний мужчина.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по городу Красногоровка, в результате чего погиб 25-летний мужчина. Также получил телесные повреждения 29-летний горожанин. Ему оказана медицинская помощь.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее оккупанты обстреляли полицейских, которые эвакуировали людей из Авдеевского направления в Донецкой области. Атака произошла в момент спасения двух пожилых женщин.

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