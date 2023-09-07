Российские обстрелы во время отопительного сезона: как готовятся системы ПВО — Наев

Украина получила новейшие средства противовоздушной обороны, включая недавно переданные немецкие зенитные системы Gepard на шасси боевого танка. Поэтому эффективность отражения атак с воздуха во время российских обстрелов осенью и зимой будет выше.

Об этом сообщил Reuters командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев.

"Мы понимаем, что враг не оставил своих преступных намерений поразить объекты критической инфраструктуры и нанести ущерб Украине и ее экономике", — отметил он.

По словам украинского генерала, минувшей зимой, когда почти половина энергетической системы Украины была повреждена российскими атаками, ВСУ имели на вооружении значительно меньше средств ПВО, чем сейчас.

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Украинские экипажи противовоздушной обороны сейчас делают ставку на новые системы вооружений. Среди них — немецкие системы Gepard, уже успешно уничтожающие вражеские "Шахеды".

По оценкам военных аналитиков, "Шахеды" стоят около 20 000 долларов каждая, но поставленные Западом ракеты ПВО, которые ВСУ использовали прошлой зимой, стоят в разы больше.

Сергей Наев сказал, что один выстрел из зенитного оружия Gepard стоит менее 1000 долларов, что делает их более экономически эффективными.

У каждого Gepard есть радар с эффективным радиусом 12 км. Это не позволяет покрыть всю территорию, которой угрожают атаки. Однако, по словам Наева, крупнокалиберные пулеметы, такие как американский M2 Browning, помогли восполнить эти пробелы.

Напомним, Россия теперь почти не наносит таких массированных ударов ракетами, как в прошлом отопительном сезоне, но государство-террорист не откажется от практики регулярных обстрелов критической инфраструктуры Украины.

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