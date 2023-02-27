"Российские офицеры будут стрелять себе в голову": боец ВСУ озвучил сценарий освобождения Крыма

Вооруженные силы Украины могут освободить Крым, перерезав шесть основных каналов снабжения оккупантов. Тогда армию РФ на полуострове ожидает такая же участь, как войска барона Врангеля, котрые бежали из Крыма 100 лет назад.

Такое мнение высказал спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

На вопрос, каким образом можно освободить Крым, Макарук ответил:

"Аналогично Херсонской наступательной операции: перерезание каналов снабжения, а у них их там шесть. Сначала должен быть выход на рубежи Крыма, уничтожение Крымского моста, паромной переправы, перерезание и дестабилизация работы основных портов — это Керчь, Феодосия, Севастополь, Ялта, Евпатория ".

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Далее, по его словам, должны последовать "точные удары по складам хранения техники, местам дислокации военных сил, горючего, амуниции, продовольствия".

"Они кричат, что это "непотопляемый авианосец". Но если авианосец не заправлять и не давать провизию, то он сдастся", — подчеркнул военный.

Макарук прогнозирует, что " потом будет все, как в 1919 году, когда Врангель бежал из Крыма".

"Будут стоять русские офицеры на набережной Ялты, Севастополя, и стреляться в голову, чтобы не попасть в плен... Будут сбивать плоты и отплывать к "матушке-России" в Новороссийск и тому подобное. Большинство из них утонет. Это уже все прекрасно описано в истории, когда убегал барон Врангель", — заявил он.

Напомним, оккупанты возле административной границы с Крымом построили новые траншейные системы для обороны от контрнаступления ВСУ. Окопы россиян возле пункта пропуска "Чонгар" и в районе Армянска попали на спутниковые снимки.

Военный эксперт Юрий Федоров считает, что Вооруженные силы Украины могут отрезать России все подступы к Крыму, кроме Крымского моста, что может побудить оккупантов к новому "жесту доброй воли".

В ВСУ считают, что во время деоккупации Крыма ожесточенных боев за полуостров не будет, и его освобождение пойдет "по другому сценарию".

Президент Владимир Зеленский заверил, что "все свое", в том числе и Крым, будет возвращено из российской неволи.

“В 2014 году российская агрессия началась именно с захвата Крыма. Логично, что освобождением Крыма мы поставим логическую точку на любых попытках России ломать жизнь украинцам", — подчеркнул он.

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