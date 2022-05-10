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Российские офицеры отказываются выполнять приказы своих командиров – Пентагон

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Российские офицеры отказываются выполнять приказы своих командиров – Пентагон

Associated Press

Военные РФ испытывают проблемы с материально-техническим обеспечением.

В Пентагоне рассказали, что российские офицеры среднего звена отказываются выполнять приказы своих командиров и действуют не по плану.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Пентагона.

По словам чиновника, оккупанты отказываются от дальнейшего наступления на востоке Украины. Кроме того, российские военные еще с начала войны испытывают проблемы с дисциплиной и моральным духом.

Также оккупантам сложно получить материально-техническое обеспечение, что значительно замедляет их планы о наступлениях.

К слову, по информации Пентагона, по состоянию на 9 мая в Украине находятся 97 батальонных тактических групп, что на несколько больше, чем на прошлой неделе.

Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, в рамках которого — увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине.

Как закон о ленд-лизе окончательно ставит знак равенства между Россией и нацистской Германией.

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