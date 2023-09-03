Российские офицеры жалуются на "обострение ситуации" на Запорожском фронте — ISW

Российские офицеры 58-й общевойсковой армии, обороняющиеся в Запорожской области от ВСУ, пожаловались на "обострение ситуации" на фронте.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Американские аналитики сообщают, что отдельные российские источники заявили, что российские офицеры 58-й общевойсковой армии связались с бывшим командиром 58-й генерал-майором Иваном Поповым из-за обострения ситуации на российском фронте.

"Российские милблогеры утверждали, что Попов поддерживал связь со своими бывшими подчиненными в западной Запорожской области, а российский инсайдерский источник утверждал, что эти офицеры обратились за помощью к Попову, а не к своему новому командиру", — отметили в отчете.

Стоит отметить, что российское военное командование освободило Попова от должности командующего 58-й армией Южного военного округа в начале июля из-за жалоб на слабые контрбатарейные возможности, большие потери и отсутствие ротаций в российской армии.

Аналитики ISW отмечают, что российские военные регулярно выражают "беспокойство проблемами, которые подчеркнул Попов, и их губительным влиянием на российскую оборону на юге Украины".

Контакты Попова со своими бывшими подчиненными, если они правдивы, свидетельствуют о том, что замена Попова не завоевала доверия его подчиненных из-за того, что он менее компетентен, или потому, что он менее откровенен с высшим российским руководством относительно постоянных проблем, с которыми сталкивается российская оборона на западе Запорожья", — подчеркнули аналитики США.

Как ранее сообщили в ISW, ВСУ отвергли артиллерийские подразделения оккупантов от линии фронта на юге.

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