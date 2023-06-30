Российские оккупационные войска продолжают убивать друг друга на поле боя: в Генштабе сообщили подробности

Российские оккупационные войска продолжают убивать друг друга на поле боя.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 30 июня.

"В населенном пункте Сергеевка Херсонской области, после проведения очередной ротации на позициях, от 15 июня по настоящее время в одном из подразделений 5 армии восточного военного округа подорвались до 10 военнослужащих противника на минах, установленных предыдещей ротацией", — сообщили в Генштабе.

Напомним, Силы обороны Украины наступают на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях, где преуспевают. В то же время, российские войска продолжают наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Маляр отметила, что ВСУ перехватили оперативную инициативу на Бахмутском направлении.

Читайте также: