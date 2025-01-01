Российские оккупационные войска пытаются форсировать реку Оскол в Харьковской области — ВСУ

Попытки пересечь реку Оскол на Харьковщине стоят оккупантам потерь живой силы и плавсредств.

По информации Сил обороны Украины, враг активизировал попытки форсировать реку Оскол в Харьковской области.

Об этом рассказал спикер 116-й отдельной механизированной бригады Андрей Рубцов в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

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"Враг применяет надувные лодки, но учитывая, что наши пилоты БпЛА активно работают, — эти их попытки остаются неудачными", – отметил военный.

По словам пресс-офицера, аэроразведка ВСУ своевременно обнаруживает подобные попытки врага, после чего украинские ударные дроны уничтожают российские лодки вместе с оккупантами.

Напомним, подразделения Сил обороны продолжают уничтожать преимущественные силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий. В ОСУВ "Хортица" рассказали, что происходит на ключевых направлениях фронта.

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