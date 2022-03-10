Российские оккупанты 10 марта остановлены на всех направлениях — Генштаб

Российские оккупанты 10 марта остановлены на всех направлениях — Генштаб

На Северском направлении ВСУ освободили населенный пункт Бакланова Муравейка.

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ от 10 марта.

В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях заставили противника отойти на невыгодные ему рубежи. На Северском направлении уволили населенный пункт Бакланова Муравийка.

Защитники Киева устойчиво удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.

Российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

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