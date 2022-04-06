Российские оккупанты активизировали воздушную разведку в Одесской области

Ночь в Одессе и регионе прошла спокойно.

Враг активизирует воздушную разведку в Одесской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Ночь в Одессе и Одесском регионе прошла относительно спокойно, хотя и под сигналы воздушной тревоги. Враг продолжает активизировать воздушную разведку, работают наши силы ПВО, работают силы обороны области и города", — заявил он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 42-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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