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Российские оккупанты атаковали район Антоновского моста: месть за Чонгар

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Российские оккупанты атаковали район Антоновского моста: месть за Чонгар

Россияне нетипичным образом ударили в район Антоновского моста. / Фото: УНИАН

Оккупанты усилили атаки на Херсонщине.

После удара по Чонгарскому мосту на административной границе Херсонской области с аннексированным Крымом российская армия атаковала район Антоновского моста.

Об этом сообщила в телемарафоне руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты усилили обстрелы Херсонской области. В частности, правый берег Днепра. Что касается Антоновского моста, то этой ночью оккупанты ударили нетипичным способом.

"За ночь применили тактическую авиацию. Несколько нетипичным способом ударили в район Антоновского моста. Там, где они раньше не бомбили, больше тяготели в Бериславский район. Сейчас такая месть за Чонгар", — рассказала Гуменюк.

По словам представительницы ВСУ, за минувшие сутки зафиксировано повышение количества обстрелов — до 91. Такого не было за последние несколько дней. В свою очередь контрбатарейная борьба Сил обороны работает достаточно мощно. Гуменюк говорит, что украинские защитники переориентируют свои удары.

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Дата публикации
Просмотры
571
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