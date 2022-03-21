Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Российские оккупанты атакуют Николаевскую область: ранены более 60 человек

Дата публикации
Просмотры
5272
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские оккупанты атакуют Николаевскую область: ранены более 60 человек

Associated Press

Все пострадавшие находятся в больницах.

В течение суток, 20 марта, в Николаевской области в результате вражеских обстрелов ранения получили 65 человек, среди которых один ребенок.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, пишет Суспільне.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь. По состоянию на  21 марта в николаевских больницах находятся 268 человек, пострадавших от атак оккупантов в регионе.

Напомним, на территории Константиновской территориальной общины в результате обстрела войсками Российской Федерации было разрушено дачное здание. Под обломками дома обнаружили тела троих погибших.

Читайте также:

Следующая публикация