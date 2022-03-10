Российские оккупанты авиацией обстреляли село в Сумской области: погиб мужчина

Правоохранители по этому факту открыли уголовное производство.

Российские оккупанты авиацией обстреляли село в Сумской области. В результате погиб 45-летний мужчина.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, 7 и 8 марта 2022 года в вечернее время нанесли серию авиационных ударов по жилым домам в с. Бытица Сумского района. В результате бомбардировки погиб 45-летний мужчина. Также разрушены два жилых дома. На месте сброса бомб образовались воронки глубиной от 1,5 м до 6 м", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 10 марта российская армия обстреляла мирный поселок Степановка в Херсонской области.

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