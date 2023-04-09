Российские оккупанты авиационной ракетой попали по приграничной области Черниговщины

Ракета была выпущена российским самолетом с территории РФ.

Около 11:54 9 апреля прогремел один взрыв, вызванный ракетой, выпущенной российским самолетом с территории РФ, в район села Гремяч в Новгород-Северской городской общине Новгород-Северского района Черниговской области.

Об этом сообщило Оперативное командование "Север".

"Причина обстрела – разрушение инфраструктуры населенного пункта. О потерях среди местного населения информация не поступала", — отметили в ОК "Север".

Напомним, во временно захваченном Севастополе ракета "Сармат", направленная для удара по Вашингтону, "попала" в автобус.

Тем временем президент РФ Владимир Путин снова угрожает ядерным оружием, в том числе ракетой "Сармат". Так, во время визита американского президента Джо Байдена в Киев 20 февраля Россия якобы провела испытательный запуск этой межконтинентальной баллистической ракеты.

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