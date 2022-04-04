Российские оккупанты бегут из Черниговской области: эвакуированным жителям советуют не спешить с возвращением

Российские оккупанты бегут из Черниговской области: эвакуированным жителям советуют не спешить с возвращением

В области до сих пор нет воды, электричества, тепла и газа.

Российские оккупанты уже покинули окрестности Чернигова и отходят от области.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус во время телемарафона "Единые новости".

"Российские войска уже отошли от Чернигова и отходят из области. Тем временем мы организовали временный альтернативный маршрут из Киева, который является относительно безопасным и которым доставляем в Чернигов гуманитарку", — отметил Чаус.

По его словам, эвакуированным не следует спешить возвращаться в область, ведь в городе разбита критическая инфраструктура, поэтому до сих пор нет воды, электричества, тепла и газа.

"Очень пострадали села возле Чернигова, где москальская мразота ставила танки, ракетные системы залпового огня, а жителей загоняла в подвалы. Вместе с тем очень многие никуда не хотят выезжать из Чернигова", — рассказал Чаус.

Напомним, в Черниговской области разминируют дороги и организуют маршруты. Соответствующие службы занимаются организацией маршрутов по региону.

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